تعليم حائل يحدد موعد الاختبار التحريري والمقابلات الشفوية لــ59 معلم للعمل في أندية الإحياء

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة النشاط الطلابي جميع المتقدمين للعمل في أندية الإحياء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح وعددهم (59) حضور الاختبار التحريري والمقابلات الشفوية يوم الأحد 12/3/1438هـ الساعة التاسعة صباحاً في قاعة بيت الطالب ، ويوم الاثنين 13/3/1438هـ للمقابلات الشفوية لمن اجتاز الاختبار التحريري من خلال التبليغ برسائل نصية على الأرقام المحدثة يوم الاختبار ، على أن لا يترتب على حضورهم أي التزامات مالية

1 يحياء محمد عبدالرحمن الصوينع ث / المعتصم

2 عياضه فضي جبر الرشيدي ث / الصديق

3 زيد حسن مشعان الشمري ث / حنين

4 فارس حسن قادر محمد ث / المنتزه

5 سلطان نايف عقيل الشايع ب/ ابن سيرين

6 ماجد حواس عبدالله البلوي ب/ المغواه

7 عبدالمجيد عايض مدلهم الرشيدي ث /القاعد

8 نواف عبدالهادي غزاي الحربي ث /الشنان

9 محمد عبيد صياح الشمري ث /الشنان

10 شامخ فريح موسى الجارالله ث / المعتصم

11 سعد فهد جارالله الشهيل ث / الزبير بن العوام

12 سلمان ابراهيم سلمان السالم ب / المحمدية

13 ممدوح ليل بركة الشمري م / الشورى

14 علي عبدالله راجح الزبيدي ث / قناء

15 فهد سعود سعد الشمري ث /الأمير سعود

16 فهد محمد خليفة الجهيلي ب / الوليد بن عبدالملك

17 راشد سليمان هلال الزامل م / موقق

18 زويد حميد البراك الرشيدي م / موقق

19 بركة حجاج خلف الشمري م / موقق

20 أمين شاهر حجاج الشمري ث / بقعاء

21 فائز طلق هليل المطيري ث / الطفيل بن عمرو

22 مشعل مازن شعلان الشمري ث / الطفيل بن عمرو

23 بدر عطا الله خلف الشمري ب / الحرمين

24 عادل فهد عودة الشمري م / موقق

25 دعيع فرحان هديبان الرشيدي م / موقق

26 عبدالرحمن الحميدي عياد العياد ث / قتيبة بن مسلم

27 محمد مفرح خلف التميمي ث / صقر قريش

28 مشعل صويلح سعود الشمري م / اشبيلية

29 رشيد ضحوي محمد الشمري ب / الشنان

30 مشعل علي فضل الركاد م / حسان بن ثابت

31 عبدالله فهيد فهد الشمري ث / العدل.

32 محمد عبدالله فدغم الشمري م / حسان بن ثابت

33 مخلف مطرود ذعار الشمري ث / الطفيل بن عمرو

34 هليل عمير فريح الشمري ث / حنين

35 شريف لافي عبدالله الشمري ث / الأمير سعود

36 فريح عبدالله بركة الشمري ث / الزبير بن العوام

37 عبدالله سويلم سليمان الشمري ث / المعتصم

38 وليد سليمان حمود الغصاب ب / المحمدية

39 طارق محمد جارالله الضمادي ث / الكسائي

40 ابراهيم راشد محمد المطير ث / الفاروق

41 محمد جارالله محمد الشمري ث / المنتزه

42 عادل خلف بلال الرشيدي م / الأمام حفص

43 طارق محمد سليمان الشبرمي ث / العظيم

44 نواف رجاء فرحان الشمري م / النيصية

45 سعد عريب فرج السعدي م / الامام حفص

46 خالد عبدالله العمر المطوع م / الأمام حفص

47 أحمد إبراهيم محمد الشمري م / الأمام حفص

48 محمد فهد سالم السلامة ث / نجد

49 عبدالله نايف خلف الشمري ث / الطفيل بن عمرو

50 سالم حمود رشيد العودة ث /الفاروق

51 سعود نافع ابراهيم الشمري ث / الفاروق

52 بدر طامي طماء الحربي ث / المنتزه

53 سماح عبدالله غانم العنزي ب / الملك فهد

54 فهد طليحان مشعان الشمري ب / المصيف

55 محمد طليحان مشعان الشمري مكتب تعليم بقعاء

56 عبدالمحسن سالم العفنان العبدالقادر ث / سعيد بن زيد

57 محمد صالح عمر الشبرمي ث / الكسائي

58 عبداللطيف بن مسلم الزبن ث/ ضبيعة

59 فواز بن راضي الشمري م/ قرطبه

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