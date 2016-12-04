الإمارات ثالث أكبر وجهة سياحية عالمياً 2017

جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في قائمة وجهات السفر العالمية العشر الأولى لعام 2017، التي نشرتها صحيفة ديلي إكبريس. وقام موقع الصحيفة باستشارة خبراء في صناعة السفر والسياحة، لاستشراف الوجهات والأماكن الجديرة بالزيارة في 2017، حيث خلصوا إلى هذه النتيجة بإجماع الآراء بحسب البيان الإماراتية .

وتقدمت الإمارات في هذه القائمة على كل من مونتينيجرو، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وهاواي، وايسلندا، وكولومبيا، ومالطا، التي جاءت على التوالي في المراكز: الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر على التوالي، فيما تصدرت كل من كوبا وكندا القائمة لتأتيا في المركزين الأول والثاني.

قالت الصحيفة البريطانية أن دبي تعد وفقاً لشركة السفر«اكسبيديا» واحدة من أكثر الوجهات ترقبا في العام القادم، وتعتبر من بين أكثر عشر وجهات إقبالاً على الحجوزات لعام 2017، فهذه المدينة الصحراوية عززت خدماتها الفخمة التي ترقى إلى فئة الخمس نجوم.

وأضافت أن رأس الخيمة برزت كوجهة للعطلات، حيث إن عدد الزوار البريطانيين إلى الإمارة ازداد بنسبة 28.6% هذا العام. مضيفة أن تنوع المناطق الطبيعية في الإمارات مثل الشواطئ، والجبال الشاهقة جعلها موضع جذب للسياح. وأضافت أن عام 2016 كان عاماً رائعاً، ولم يبقَ على نهايته سوى أسابيع عدة، وأن أشياء زاهية في العالم تغيرت خلال الشهور 12 الماضية، فرضت وقائع سياحية جديدة.