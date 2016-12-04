هبوط اضطراري لطائرة قطرية في قاعدة جوية في المحيط الأطلسي ووقع جرحى

أدى هبوط اضطراري لطائرة قطرية من نوع «بوينغ 777» تابعة لشركة «الخطوط القطرية» أمس (الأحد)، في قاعدة جوية في المحيط الأطلسي، إلى إصابة عدد من الركاب بجروح، وفق ما أفادت مصادر ملاحية برتغالية.

وهبطت الطائرة لسوء الأحوال الجوية في قاعدة «لاغيس» في جزيرة دي ترسيرا، التي تشكل جزءاً من جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي. وقال مسؤول في الدفاع المدني في جزر الأزور: «أحد الركاب أصيب بنوبة قلبية خلال الاضطرابات الجوية ونقل الى المستشفى مع راكبيْن آخرين».

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين واشنطن والدوحة عندما تم تحويل وجهتها عند الساعة السابعة «بتوقيت غرينتش» نحو لاغيس، وقال ناطق باسم القاعدة الجوية أن «جميع الركاب نقلوا الى فندق على أن يغادروا صباح اليوم»، مضيفاً أن عدداً منهم «أصيب بجروح خلال الاضطرابات».

ووصف الصحافي أزاد عيسى الذي كان في الطائرة، في تغريدة عبر «تويتر»، ما حصل قائلاً، أن الطائرة فقدت الكثير من الارتفاع بسرعة كبيرة «ما أدى الى وقوع العديد من الركاب واصطدامهم بسقف الطائرة».