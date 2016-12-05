الجبيل الصناعية تحتضن محاضرة “وقاية الطلاب من مخاطر الارهاب”

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمة صباح يوم الخميس 3 ربيع الأول 1438 هـ في قاعة المؤتمرات في حي الفناتير لقاءً استهدف عدداً من المرشدين الطلابيين بالجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل بعنوان وصايا سلوكية ونفسية لحماية الأبناء من الانحراف الفكري وذلك ضمن برنامج الهيئة الملكية بالجبيل (وقاية الطلاب من مخاطر الارهاب) والذي يندرج تحت مظلة برنامج وزارة التعليم ( فطن) كما أقامت إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل محاضرة بنفس العنوان في فترة المساء استهدفت عموم سكان مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل.

وقدم اللقاء الدكتور أسعد بن محمد صبر والذي تطرق إلى موضوع الانحراف الفكري وعلاقته بالثورة المعلوماتية والتي أكد أنها قد تستهدف بشكل خطير الأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية وغيرها من التطبيقات ووسائل التواصل.

وحذر الدكتور أسعد بأن هذه الألعاب قد تستخدم لتجنيد صغار السن واقناعهم بتبني توجهات إرهابية بالإضافة إلى الجوانب النفسية الأخرى التي قد تنتج عن الجلوس أمام هذه الألعاب لساعات طويلة مثل الانعزال الكامل عن المجتمع والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالرهاب الاجتماعي والاكتئاب ومن ثم قد يقود إلى الدخول في براثن الإرهاب بسبب هذه العزلة المجتمعية لدى الفرد منذ الصغر.

وعرض الدكتور صبر عدة مراحل لنمو التفكير تبدأ بالمرحلة الحسية الحركية (الولادة- عامين) حيث يعتمد الطفل فيها على حاسة البصر والسمع واللمس وبداية الكلام والثانية مرحلة ما قبل العمليات والثالثة مرحلة العمليات البحثية والعمليات التشكيلة أو التجريدية والتي تبدأ من سن المراهقة (15 سنة) وأخيراً ومرحلة النمو الجسدي والنفسي وهذه هي المرحلة المناسبة لتعليم الأطفال الدين الإسلامي الحنيف وتعليمة الصلاة من خلال القدوة الحسنة. ومرحلة النمو العاطفي والاجتماعي.

كما أقيمت في نفس اليوم محاضرة مسائية للدكتور أسعد بن محمد صبر موجهة لعموم سكان مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل ركز من خلالها على خصائص مراحل النمو وأهمية كل مرحلة، وكيف يتصرف المربي مع الابن أو الطالب في كل مرحلة ، و خطر الثورة المعلوماتية في شبكة الانترنت ومواقع التواصل وأن المسيطر عليها سيسيطر على البلد وعلاقة الانحراف الفكري والإرهاب بشبكة الانترنت، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد الدكتور على أنه ليس كل منحرف أو متطرف عنده مرض نفسي، بل قد ينحرف من كان سوياً نفسياً بسبب المؤثرات، وركز الدكتور على ضرورة غرس المفاهيم الصحيحة والقيم السليمة في نفوس الأبناء و ضرورة القرب من الأبناء والحوار معهم ومتابعتهم حتى في عالم الانترنت.

وفي ختام المحاضرة تحدث صبر عن الطرق والأساليب التي تستخدم في إقناع الشباب باعتناق الفكر المنحرف بالإضافة إلى ضرورة وضع قوانين في المنزل من قبل الآباء لضبط استخدام الأبناء للأجهزة ثم فتح المجال للحضور لطرح اسئلتهم واستفساراتهم.

يذكر أن برنامج الهيئة الملكية بالجبيل لوقاية الطلاب من مخاطر الارهاب مستمر لغاية 27 ربيع الأول وسيتضمن لقاءات مع طلاب المرحلة الثانوية بعنوان “حصانة تك” ومحاضرة بعنوان مخاطر التقنية على الأبناء وسبل الوقاية وتستهدف المجتمع بشكل عام .