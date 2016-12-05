عدسات إعلاميات الخليج ترصد معالم القصيم التراثية والسياحية

رصد خمس اعلاميات من دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً عدد من معالم ومواقع منطقة القصيم السياحية والتراثية و الحضارية بالصور الثابتة والمتحركة خلال جولة لهن ضمن برامج وفعاليات ملتقى الوان السعودية.

وشملت جولة الإعلاميات الخليجيات في مدينة بريدة زيارة منتزه الملك عبدالله وسوق الجردة ومركز الحرف والتراث الوطني ومتحف السيارات الكلاسيكية.

كما تجولن في سوق المسوكف وسوق التمور وفندق الملفى التراثي في محافظة عنيزة، وواحات المذنب والبلدة التراثية ومنتزه خرطم في المحافظة ، وبلدة الخبراء التراثية في مركز الخبراء ومقصورتي السويلم و الراجحي ومتحف الكحيلي في محافظة البكيرية، كما شملت الجولة زيارة محافظة عيون الجواء وزيارة جامع خادم الحرمين الشريفين و البلدة التراثية والمرقب التاريخي وصخرة عنترة و اطلال قصر عنترة ومزارع قصيباء.

الإعلاميات الخليجيات ابدينا إعجابهن في مواقع القصيم السياحية والتراثية ومعالم نهضتها التنموية مشيدات بتعاون وتفاعل سياحة القصيم معهن خلال جولتهن بالمنطقة.

يشار إلى أن الصور التي رصدتهن عدسات الإعلاميات سيشاركن بها في جناح الوان الخليج في ملتقى الوان السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويقام خلال الفترة من 12حتى 18 ربيع الأول لهذا العام في مدينة الرياض.