 أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة

أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة
المناطق / بريدة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، غداً وبعد غدٍ جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1437 / 1438هـ ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمقر الإمارة في مدينة بريدة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي ،أن المجلس سيستعرض خلال الجلستين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها المشروعات الخدمية المنفذة والأخرى الجاري تنفيذها والمتأخرة لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة.

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