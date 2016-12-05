مدني تبوك يحتفل باليوم العالمي للعمل التطوعي

برعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني احتفلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك باليوم العالمي للعمل التطوعي وذلك بمشاركة عدد مدارء الدوائر الحكومية وممثلي الجهات الرسمية والأهلية وعدد من المهتمين في مجال التطوع صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ٦-٣-١٤٣٨ هجري في قاعة المؤتمرات حيث نظم فعاليات الحفل ابراز جهود التطوع في اعمال الدفاع المدني والمساهمات المشتركة في تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية وفي مجالات متعددة وخاصةً في مجال البحث والانقاذ والاسعافات الاولية.

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القى العميد الشمراني كلمته بهذه المناسبه والذي قدم بدوره شكره لجميع الفرق التطوعية افرادً وجماعات وحث على تعزيز العمل الجماعي لرقية وتطور وبناء المجتمع .

وكان للمتطوعين كلمة القاها احد قادة الفرق التطوعية الاستاذ احمد عماش العنزي والذي قدم نيابة عن زملائه المتطوعين شكره وتقديره للدفاع المدني لدور الدفاع المدني في هذا المجال وخلال الحفل عرض فيلم وثائقي يحاكي نشأة اليوم العالمي للتطوع ودور المملكة في هذا المجال من خلال رؤية ٢٠٣٠ وكذلك ابراز جهود التطوع في اعمال الدفاع المدني في شتى انحاء المملكة عامةً وبمنطقة تبوك خاصةً .

وفي نهاية تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات الشكر لبعض الفرق التطوعية التي ساهمت في اعمال الدفاع المدني ليعلن ختام الحفل والتقاط الصور الجماعية ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري.