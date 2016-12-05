تعليم مكة تحتفل باليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للسمنة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الصحة المدرسية اليوم الفعاليات التثقيفية والتوعوية للاحتفال باليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للسمنة وذلك بمسرح التعليم بحضور الجهات المشاركة وممثلي المدارس.

وأكد المدير العام لتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي خلال كلمته في الاحتفالية على ضرورة الحفاظ على الصحة المثالية والحرص على الغذاء الصحي السليم والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة مشيراً أن الدراسات تشير لارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السكري والسمنة وما تسببه من أضرار خطيرة منوهاً بأهمية اتباع نظام غذائي صحي وسليم والتركيز على أهمية ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والوجبات الغير صحية لارتباطها بالمرض.

وقال لا يختلف اثنان على أن بين السكري والسمنة علاقة وطيدة وأنهما أكثر ما تصيب المجتمعات التي تغفل عن النظام الصحي المتوازن منوهاً بضرورة الاهتمام بالغذاء السليم والوقاية من هذا الداء بتناول الوجبات الصحية والمفيدة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة في النظام الغذائي ولهذا كانت هذه الفعاليات لتوعية الطلاب عن هذه الممارسات الغذائية الخاطئة .

جاء ذلك خلال تدشين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الصحة المدرسية اليوم الاثنين 6 / 3 / 1438هــ لفعاليات اليوم العالمي لمرض السكري بالتعاون مع المركز الدولي للعناية بالسكري وكذلك اليوم العالمي للسمنة وذلك بمسرح التعليم .

من جهته أفاد مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي, أن الفعاليات ستتناول التعريف بالسكري, وما هي أعراضه, وكيفية العلاج والوقاية من مضاعفاته الحادة والمزمنة, وبيان الدور الذي يمكن أن يؤديه الغذاء الصحي والرياضة في التقليل والحد من هذه المضاعفات.

وأضاف أن الاحتفالية تأتي بالتعاون مع المركز الدولي للعناية بالسكري للتوعية بمخاطر السمنة وأهمية المحافظة على الوزن المثالي بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي متوازن قليل السكريات والدهون .

مضيفاً أن الفعاليات التي تستمر لأربعة أيام تستهدف مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة الذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض السكري خاصة والطلاب عامة وفق جدول خُصص لحضور جميع المستهدفين طيلة أيام الفعاليات بعدد من البرامج والمحاضرات الطبية التوعوية عن السمنة وكيفية الوقاية منها .