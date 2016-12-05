 البرد يرفع أسعار السمك 40 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

” تراحم ” تبوك تعقد اجتماعها الرابع تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يطلق فعاليات برنامج الأعمال التطوعية إدارة “تعليم الجوف” تطلق الخطة الإشرافية لمبادرة الأمن والسلامة المرورية الصحة تختتم ورشة تطوير آليات العمل بالحج بمكة المكرمة تعليم مكة تحتفل باليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للسمنة البرد يرفع أسعار السمك 40 % مدني تبوك يحتفل باليوم العالمي للعمل التطوعي أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة عدسات إعلاميات الخليج ترصد معالم القصيم التراثية والسياحية الجبيل الصناعية تحتضن محاضرة “وقاية الطلاب من مخاطر الارهاب” بلدية راس تنورة : إنذار ٤٥ منشأة مخالفة واغلاق منشأتين خلال الشهر الماضي افتتاح يوم التوظيف بجامعة الملك فهد

البرد يرفع أسعار السمك 40 %

البرد يرفع أسعار السمك 40 %
المناطق - الرياض:

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا في مناطق عدة بالمملكة بسبب انخفاض درجات الحرارة الناجمة عن تغير الطقس في الكثير من المدن، الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين ينتظرون وصول الزيادة إلى 40 % خلال الفترة المقبلة قياسا بالأعوام الماضية.

وأوضح نائب شيخ طائفة بائعي الأسماك في منطقة المدينة المنورة جميل قاسم، أن أسعار أسماك البحر الأحمر قد تصل الزيادة فيها إلى أقل من نصف الأسعار الحالية بسبب موسم الشتاء، مضيفا: “برودة سطح البحر تؤدي إلى نزول الأسماك للأعماق بحثا عن الدفء الأمر الذي يجعل من الصعب اصطيادها”.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأسماك المتعارف عليها سترتفع أسعارها، منها الناجل 140 ريالا للكيلو، والهامور إلى 100 ريال، والحريد 80 ريالا، والشعور 70 ريالا، متوقعا أن يشهد الشتاء هذا العام تقلبات جوية تصل فيه سرعة الرياح إلى 35 عقدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار تقريبا، ما يستوجب منع نزول الصيادين للبحر بسبب سرعة الرياح، منوها بأن الصيادين يجدون صعوبة في الاصطياد بسبب سوء الأحوال الجوية والتي ينتج منها قلة كمية الأسماك مع زيادة الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح أن تكاثر الأسماك يبدأ في موسم الربيع، ويسمى بموسم الماشي، نظراً إلى أن الأسماك تتحرك من بداية البحر لنهايته وتعود مرة أخرى للمقر الرئيسي في عمق البحر، ما ينتج منه تكاثر الأسماك، وبالتالي تنخفض الأسعار. وأشار إلى أن بعض المحلات يلجأ إلى عدة طرق مختلفة، من أجل زيادة الأسعار خصوصا في المطاعم الكبيرة التي تبيع الأسماك إذ يقومون بوزن الأسماك قبل تقشيرها وتنظيف ما بجوفها ما يؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي ارتفاع السعر.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>