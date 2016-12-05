إدارة “تعليم الجوف” تطلق الخطة الإشرافية لمبادرة الأمن والسلامة المرورية

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف وجمعية الأطفال المعوقين بالجوف، الخطة الإشرافية لمبادرة الأمن والسلامة المرورية 1437/1438هـ.

واستبشر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم في الاجتماع الذي حضره النقيب سعيد بن ثابت القحطاني من إدارة مرور منطقة الجوف والأستاذ عبدالله بن أنور الفراج من جمعية الأطفال المعوقين بالجوف وعدد بالأنظمة المرورية الأخيرة التي ستكون رادعة للقيادة المتهورة ولمخالفة الأنظمة المرورية.

وقال أن الإصابات والوافيات كثيرة بسبب الحوادث المرورية المرتفعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية ووسائل السلامة المرورية، مؤكداً أهمية التحري والرقابة داخل المدرسة وخارجها، بالتعاون مع المرور والجهات الحكومية المعنية.

وشدد السالم على أهمية الجانب التوعي بإرسال الرسائل التوعوية للطلاب للرفع من مستوى الحرص على رفض السرعة والتهور في القيادة والالتزام بالأنظمة المرورية، مثمناً حرص مرور المنطقة على رفع الثقافة المرورية لدى الطلاب، والتعاون مع الإدارة والمدارس لتفعيل هذه الخطة.

من جانبه، اقترح المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان العمل والمساهمة في التقليل من اخطار القيادة المتهور بتوظيف البرامج والانشطة والفعاليات التربوية على وسائل الإعلام الحديثة لإيصال رسائل مؤثرة تبين خطورة التهور في القيادة.

إلى ذلك، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله السليم أن الخطة اشتملت على مجموعة من الفعاليات والإجراءات، مثل: تعريف الطلاب بالمبادرات والمشاريع الاستراتيجية ومشاركتهم في الفعاليات، تشكيل فريق تطوعي بالمدارس، عقد ورش طلابية عن السلامة المرورية، زيارات للمستشفيات وجمعية الأطفال المعاقين، رسائل توعوية وتثقيفية عن المشروع، مسابقات في المدراس ورياض الأطفال، لوحات توعوية عن المشروع، معارض مرورية مصغرة بالمدارس، تنفيذ بطولات رياضية تحت شعار السلامة المرورية.