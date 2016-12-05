تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يطلق فعاليات برنامج الأعمال التطوعية

أطلق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم، في مقر الوزارة بالرياض فعاليات برنامج الأعمال التطوعية، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك الخيرية”، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة المهندس ماجد بن سعد العصيمي، أنه يشارك في الحملة التطوعية، ألف متطوع من طلاب الجامعات، ومنسوبي الوزارة، ومؤثرين وصناع الرأي في 13 مدينة، وذلك لتصميم وتنفيذ 35 برنامجاً تطوعياً، يتم من خلالها تسليط الضوء على الأعمال التي تهدف لتعزيز وتمكين العمل التطوعي للمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأشـار المهندس العصيمي إلى أن الوزارة تعمل على 6 أهداف استراتيجية لتمكين العمل التطوعي ضمن برنامج التحول الوطني، من خلال إنشاء منصة إلكترونية وطنية للمتطوعين في المملكة “إدامة”، ومشروع التطوع التخصصي “هارون”، وتنفيذ حملات توعوية للتحفيز على التطوع، ومشروع محفزات وبرامج للتطوع، وتصميم الفرص التطوعية داخل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف الفعالية إلى تنمية إحساس الفرد بالعطاء حينما يتطوع لخدمة مجتمعه ومحيطه الاجتماعي، من خلال تركيز الجهد في يوم وحدث معين متوزع على عدة مناطق وفعاليات، ليحدث فارقاً إيجابياً للمتطوع والمجتمع.

وخصصت الوزارة إدارة لخدمة الأغراض التطوعية، تستهدف تمكين ودعم العمل التطوعي في المملكة وخدمة دور الرعاية الاجتماعية، ودور التربية ومراكز رعاية الأيتام والحضانة، ومراكز التأهيل الشامل، كونها بيئة خصبة للعمل التطوعي.