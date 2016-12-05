 ” تراحم ” تبوك تعقد اجتماعها الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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” تراحم ” تبوك تعقد اجتماعها الرابع

” تراحم ” تبوك تعقد اجتماعها الرابع
المناطق - تبوك - علي العميري
عقدت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك اجتماعها الدوري الرابع في دورتها الرابعة بحضور رئيس اللجنة سعادة الأستاذ أحمد بن عطية الحارثي ونائب رئيس اللجنة الأستاذ نايف بن سعيد العطوي والمدير التنفيذي للجنة الدكتور صبحي العطوي،بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمين من مدراء الإدارات ومندوبي الجهات الحكومية ورجال الأعمال .
حيث أُستهل الاجتماع بالاطلاع على أعمال وإنجازات اللجنة خلال العام 1437/1438هـ . وماتم خلال العام من نشاطات وفعاليات وكذلك إنجازات اللجنة حيال دعم الأسر المشمولة بنظام اللجنة سواء كان مادياً أو عينياً .
بعد ذلك تمت مناقشة ورقة الأعمال المطروحة والتي كان من  أهمها مناقشة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي والذي سوف يعقد برعاية المديرية العامة للسجون خلال الفترة 26-29/3/1438هـ بالتعاون مع لجنة تراحم بتبوك .
كذلك استعرض الإجتماع عدد من الإقتراحات التي يمكن من خلالها تقديم الدعم المادي للجنة ، وتكثيف الزيارات من قبل أعضاء اللجنة للجهات الحكومية والشرعية لإنهاء وتسريع معاملات السجناء.
وقد اتخذ المجلس ما يلزم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ومنها مناقشة آلية عمل المتطوعين في أعمال اللجنة وكذلك إعادة  تشكيل اللجان الفرعية المساندة في أعمال اللجنة.
وفي ختام الإجتماع أكد رئيس اللجنة الأستاذ / أحمد الحارثي أن الأهداف التي تضطلع بها لجنة تراحم هي أهداف سامية وعظيمة وتنعكس آثارها الإيجابية على  المجتمع بأكمله ، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة ومحبي الخير إلى دعم اللجنة للقيام بواجبها وتحقيق أهدافها ، حتى تستطيع إيصال خدماتها لكافة مستحقيها وأسرهم .ونوه لرقم الحساب البنكي للجنة في مصرف الراجحي :

sa0680000500608019001184 .

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