 المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم متعب فارس العتيبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الأمن يصوت اليوم على هدنة في حلب الكلية التقنية بنجران تشارك باليوم العالمي للتطوع الصحف القطرية : المملكة وقطر قادرتان على رسم رؤية للمنطقة مجلس شباب منطقة عسير يطلق حملته التطوعية بمشاركة اكثر من 80 شاب وفتاة أمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من 370 متر مربع في أبها وزير التعليم يرعى مؤتمر الإعلام والإرهاب بجامعة الملك خالد أمير جازان يشيد بتعليم جازان ومشاركته في البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية الخليف تمثل طالبات الجوف في مسابقة الخط العربي سفير المملكة لدى قطر : ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين من حكمة ستكون خير ضامن لنجاح زيارته للدوحة المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم متعب فارس العتيبي أمير عسير يدشن اليوم العالمي للتطوع   لأول مرة في 16 شهرا .. النفط يتخطى 55 دولارا للبرميل بعد اتفاق أوبك

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم متعب فارس العتيبي

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم متعب فارس العتيبي
واس - الرياض

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم متعب فارس العتيبي ، – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1070953854 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 9 /2 /1436 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.
وقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 3 / 1438 هـ الساعة العاشرة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>