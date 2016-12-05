المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم متعب فارس العتيبي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم متعب فارس العتيبي ، – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1070953854 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 9 /2 /1436 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.

وقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 3 / 1438 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .