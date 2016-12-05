 الخليف تمثل طالبات الجوف في مسابقة الخط العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الخليف تمثل طالبات الجوف في مسابقة الخط العربي

الخليف تمثل طالبات الجوف في مسابقة الخط العربي
المناطق - الجوف

تشارك الطالبة مشاعل بنت خليف الخليف من مدرسة الثانية الثانوية بدومة الجندل في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون “الخط العربي والزخرفة الإسلامية” في المدينة المنورة خلال الفترة من 19-22 من الشهر الحالي، وذلك بعد حصولها على مركز متقدم على مستوى الإدارات التعليمية المشاركة في المرحلة التنافسية الأولية الوطنية “المسار العملي”.
وأوضحت منسقة المشروع الوطني للثقافة والفنون الأستاذة نورة بنت إبراهيم الضميري أن المسابقة فنية تنافسية سنوية، وشارك فيها طالبات من جميع مدارس المنطقة، ونفذت من خلال ورش تأهيلية وتدريبية متسلسلة، تشمل المعارف والمهارات الأساسية والخبرات العلمية.
من جانبها، قالت رائدة النشاط في المدرسة الأستاذة لندا بنت سعود الزارع أن الطالبة مشاعل الخليف تميزت بخط جميل إبداعي ودعمتها قائدة المدرسة الأستاذة فخرية بنت عواد الفهاد بتذليل الصعوبات أمامها للمشاركة في المسابقة،  كما دُربت الطالبة من قبل المشرفة الأستاذة منيرة بنت صالح الدرعان.

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