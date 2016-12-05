 أمير جازان يشيد بتعليم جازان ومشاركته في البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير جازان يشيد بتعليم جازان ومشاركته في البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية

أمير جازان يشيد بتعليم جازان ومشاركته في البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية
المناطق - جازان - أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان بمكتبه في ديوان الإمارة ظهر اليوم الاثنين المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي وعدد من طالبات مدارس جازان الأهلية ممن شاركن ضمن برنامج “عيش السعودية.
وقد أشاد سمو الأمير بإشراك الطالبات في مثل هذه البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية للتعرف على معالم بلادهم ووطنهم في مختلف مناطق المملكة الغالية والتي تساهم في إثراء ثقافة الطالبات وزيادة من معلومات عن وطنهم وتاريخه، مشيدا بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ودورها الكبير في تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاركة فيها وذلك في سبيل تقديم كل ماهو مفيد للطلاب والطالبات، سواء تعليميا في مدارسهم أو ثقافيا وإثرائيا في البرامج اللاصفية والأنشطة الخارجية.
وقدمن الطالبات عدد من الفقرات أمام سمو الأمير حيث ألقت الطالبة أريج مديش قصيدة شعرية هنأته بالتمديد له وجهوده الكبيرة في تقديم كل ماهو  مفيد للمنطقة من مشاريع تنموية وتطويرية قأنشودة للطالبات .
كما قدمت إحدى الطالبات معلومات عن متحف المصمك وذلك من وحي مشاركتها في البرنامج وكذلك عن المتحف الوطني.
ووجه مدير تعليم جازان خلال اللقاء شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لدعمه وتشجيعه لمثل هذه المشاركات الوطنية وحرصه حفظه الله على تتويجها بلقاء سموه والاستماع لتوجيهاته .
كما أشاد الحكمي بدور مدارس جازان الأهلية للبنات وتميزها في مختلف مشاركاتها
وفي ختام الزيارة قدمن الطالبات هدايا تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ولمدير عام بالمنطقة عيسى الحكمي ولستشار التعليم بجازان الأستاذ أبو القاسم حريصي.

 
 

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