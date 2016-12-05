 أمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من 370 متر مربع في أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من 370 متر مربع في أبها

أمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من 370 متر مربع في أبها
المناطق - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التعديات ما يزيد على 370 ألف متر مربع من الإحداثيات في عدة مواقع بمدينة أبها .

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة لمراقبة الأراضي والتعديات يحيى محمد عسيري حيث ذكر بأنه تم إزالة عدد من الغرف كان قد تم استحداثها مؤخراً في حديقة عامة بحي قريقر و في مخطط آل غليظ وطريق نهران تضمنت شبوك ومدرجات محدثة وعقوم ترابية وبعض الغرف ، وأشار إلى أنه قد حصل مقاومة مع بعض المحدثين وتم السيطرة على الموقف بشكل سريع بمساندة قوة أمنية .

وطالب عسيري كافة المواطنين بضرورة التعاون مع الأمانة في الوقوف ضد مثل هذه الإحداثات التي من شأنها أن تأخر عجلة التنمية في المنطقة وتسبب الفوضى في التخطيط العمراني الحديث للمنطقة .

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