أمانة عسير تزيل تعديات على أكثر من 370 متر مربع في أبها

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التعديات ما يزيد على 370 ألف متر مربع من الإحداثيات في عدة مواقع بمدينة أبها .

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة لمراقبة الأراضي والتعديات يحيى محمد عسيري حيث ذكر بأنه تم إزالة عدد من الغرف كان قد تم استحداثها مؤخراً في حديقة عامة بحي قريقر و في مخطط آل غليظ وطريق نهران تضمنت شبوك ومدرجات محدثة وعقوم ترابية وبعض الغرف ، وأشار إلى أنه قد حصل مقاومة مع بعض المحدثين وتم السيطرة على الموقف بشكل سريع بمساندة قوة أمنية .

وطالب عسيري كافة المواطنين بضرورة التعاون مع الأمانة في الوقوف ضد مثل هذه الإحداثات التي من شأنها أن تأخر عجلة التنمية في المنطقة وتسبب الفوضى في التخطيط العمراني الحديث للمنطقة .