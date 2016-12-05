مجلس شباب منطقة عسير يطلق حملته التطوعية بمشاركة اكثر من 80 شاب وفتاة

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم العالمي للتطوع التي ينظمها مجلس شباب منطقة عسير بمشاركة أكثر من 80 شاب استهل فيها المشاركون عملهم بطمس العبارات المشوهة للأماكن السياحية في منتزه السودة وبعض المدارس والأماكن العامة .

من جهة اخرى قال أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر أن هذه الفعالية جاءت تفعيلاً لليوم العالمي للتطوع وانطلاقا من واجب المجلس تجاه المجتمع وتفعيلاً لدور الشباب في خدمة المجتمع حيث شارك فيها 22 فريق تطوعي تنوعت مشاركاتهم بين مشاركات ميدانية وإعلامية .

الى ذلك عبر آل عمر عن شكر وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس مجلس شباب منطقة عسير على ما يوليه سموه من دعم ورعاية لفئة الشباب وما هذه الفعالية إلا جزء من دعم سموه وحرصه الكبير على تفعيل دور الشباب لخدمة المجتمع واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على الوطن .

يذكر ان هذه الحملة تستمر لمدة يومين يطلق من خلالها المجلس العديد من البرامج التوعوية والحملات الإعلامية بهدف توعية الشباب بأهمية العمل التطوعي وضرورة تفعيله بين اوساط المجتمع .