 الكلية التقنية بنجران تشارك باليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تشارك باليوم العالمي للتطوع

الكلية التقنية بنجران تشارك باليوم العالمي للتطوع
المناطق - نجران

شاركت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بفعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يحتفي به العالم في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام وأتي ذلك تنفيذاً لخطة الكلية التقنية من خلال تحقيق المسؤولية الاجتماعية المناطة بها .

ولقد شارك رئيس قسم التقنية الكهربائية فواز بن بجاش ال هادي وعضو هيئة التدريب محمد بن سالم آل منصور ومدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق وعدد من المتدربين بتوزيع بروشورات توعوية عن العمل التطوعي بالأماكن الحيوية .

وكذلك من خلال بث رسائل تثقيفية وتوعوية عن التطوع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للكلية .

وأكد عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري على أهمية نشر ثقافة التطوع في عقول الشباب باعتبارهم الحاضر الجميل والمستقبل المشرق، داعياً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات التطوعية .

ووصف “الصقري” اليوم العالمي للتطوع بأنه مناسبة جيدة لإبراز أهمية التطوع لدى أفراد المجتمع باعتباره قيمة نبيلة وواجباً وطنياً يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع القيام به اتجاه وطنه ومجتمعه وانطلاقاً من أن العمل التطوعي قيمة متأصلة في المجتمع السعودي .

واشار “الصقري” إلى أن دولة المملكة العربية السعودية عملت على تفعيل أدوات العمل التطوعي ووفرت له كل المستلزمات والإمكانيات وهيأت له المناخ المناسب لأداء دوره بكل نجاح .

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