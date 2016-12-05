العثيمين: التنسيق بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي كفل عملا متكاملا

وصف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الاجتماع التنسيقي بين المؤسسات العاملة تحت مظلة المنظمة , بالآلية التي وثقت علاقة التنسيق بين أجهزة ومؤسسات المنظمة، جنبا إلى جنب مع تعزيز التكامل فيما بينها.

ونوه معاليه خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة الثانية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة، بإنشاء آلية التنسيق بين الأمانة العامة والمنظمات العاملة في المجالات المختلفة والتي عقدت أول اجتماعاتها في الرباط، ديسمبر العام الماضي.

وقال العثيمين:” إن هذه الآلية عززت العمل المشترك بين المنظمات المختلفة دون أن يكون هناك مجالا للتنافس بين عملها، في سعي إلى استكمال مساعي هذه المؤسسات مع بعضها البعض، لافتا إلى أن الآلية نجحت، في وقت وجيز، بوضع منظومة للأنشطة توجه جهود العمل المشترك من أجل تنفيذ قرارات المنظمة الصادرة عن كل من مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية “.

يذكر أن عدد المنظمات العاملة في فلك منظمة التعاون الإسلامي يبلغ ” 26 منظمة تعمل في مجالات مختلفة تتراوح بين الاقتصادية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى جامعتين إسلاميتين في كل من بنغلاديش وأوغندا.