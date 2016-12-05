الأحوازيون ينشدون تبنى قمة الخليج لقضية الأحواز العربية المحتلة

وجه الأحوازيون العرب رسالة لقمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة المزمع عقدها يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، وجاءت الرسالة على لسان رئيس “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”، الاستاذ “حبيب جبر”، دعا فيها زعماء دول مجلس التعاون إلى الاهتمام بالقضية الأحوازية.

وجاء في الرسالة أن الشعب الأحوازي في الضفة الشرقية للخليج العربي، يعقدون أمالا كبيرة على قمة مجلس التعاون المزمع عقدها يوم غدٍ في المنامة، متأملين أن تتبنى القمة القضية الأحوازية وتجعلها على رأس المحاور التي ستبحث في القمة.

وأضاف الاستاذ حبيب جبر “نأمل أن تلقى الجهود الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية التي أطلقت أكثر من مبادرة لرص الصف العربي في مواجهة الخطر الصفوي، وفق مشروع عربي محدد الأهداف يتلخص في الدفاع عن الأمن القومي العربي، ورد عدوان الفرس وحلفائهم”.

وكان المؤتمر الدولي حول احتلال الأحواز الذي عقد في تونس مخرا قد خرج بتوصيات عند ختام أعماله في العاصمة التونسية، منها رفع مستوى قضية احتلال الأحواز إلى مستوى القضايا العربية الأخرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بوصفها قضية عادلة تمس ضمير الأمة وجزء أساسي من الأمن العربي.

يذكر أن جمهورية الأحواز الإمارة العربية الغنية بالنفط والغاز والأراضي الخصبة، والتي تقع على الضفة الشرقية للخليج العربي، قد احتلها الفرس الصفويين على يد “رضا شاه بهلوي” عام “1925”.