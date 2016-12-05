 “الهلال الأحمر” يحتفي باليوم العالمي للتطوع بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الهلال الأحمر” يحتفي باليوم العالمي للتطوع بالباحة

“الهلال الأحمر” يحتفي باليوم العالمي للتطوع بالباحة
المناطق_عبد الرحمن سفر
احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة , باليوم العالمي للتطوع 2016م , و إنطلق الإحتفال بهذهـ المناسبة بتسجيل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة كمتطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي بحضور معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة أثناء زيارته للمنطقة .
من جانبه أكّد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة المكلف عبدالله بن محمد الغامدي , أن الهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع هو دعم المتطوعين في الهيئة وزيادة وعي الجمهور للإسهام في خدمة مجتمعهم , و مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير الباحة في التسجيل ببرنامج التطوع في الهيئة والذي يشكل دعم حقيقي لهذا العمل الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال منسوبيها كافة وعلى رأسهم معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد القاسم .
و قد تم تقديم الهدايا و الورود بهذهـ المناسبة من قبل المتطوعين للمصابين بالحوادث بمستشفى الملك فهد شفاهم الله وكذلك تم توزيع الإهداءات لمصابي الحوادث بمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي بحضور محافظ بلجرشي الأستاذ سفر الغامدي و مدير عام فرع الهيئة عبدالله الغامدي ومدير التطوع بالفرع وعدد من المتطوعين لدى هيئة الهلال الاحمر بالباحة و قام بعض المتطوعين بتوزيع النشرات التوعوية في عدد من إشارات المنطقة بمساندة الإدارة العامة للمرور بمنطقة الباحة صرح بذلك المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني .

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