 محافظة الخرج‬ في بيان يدحض الإشاعات حول وجود كهف في هبوط الخزامى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظة الخرج‬ في بيان يدحض الإشاعات حول وجود كهف في هبوط الخزامى

محافظة الخرج‬ في بيان يدحض الإشاعات حول وجود كهف في هبوط الخزامى
المناطق_أشرف العصيمي
اوضحت إدارة العلاقات العامه والمراسم بمحافظة الخرج فب توضح إلحاقي  للتصريح السابق حول الهبوط الحاصل في طريق عمر بن العاص امام مبنى المتوسطه الثامنه عشر للبنات بحي الخزامى التي دار حولها الكثير من الاشاعات الغير موثقة ووعد المحافظة ببيان الحقيقة بعد التثبت من خلال الفنيين والجهات المختصة .
وعلية فقد ظهرت النتائج بأن ذلك كان نتيجة خلل في أنابيب الصرف الصحي والمحافظة تتابع كشف الاسباب ومحاسبة ما إذا كان هناك قصور في التنفيذ أو الاشراف السابق ومن ثم الاعادة وفق المواصفات الفنية اللازمة وأن ما قيل من كهوف وعيون لم يثبت .

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