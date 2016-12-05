التعليم تستهدف بطيئ التعلم ومتكرري الرسوب ببرنامج تعليمي في المدارس

كشف مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم د. عبدالله العقيَل أن وزارة التعليم انتهت من إعداد الأدلة المرجعية لجميع المواد الدراسية في معاهد وبرامج التربية الفكرية، وأن العمل جار على طباعتها لتكون بأيدي الطلاب والطالبات مطلع العام الدراسي 1438/1439هـ. ،

وأوضح أنه تم الانتهاء أيضاً من إعداد الدليل التنظيمي لمؤشرات أداء ادارات التربية الخاصة في إدارات التعليم والبدء حالياً في بناء البرنامج الالكتروني لمؤشرات الأداء ، والبدء هذا العام في تطبيق منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية على الطلاب الصم اعتباراً من الصف الرابع أسوة بطلاب التعليم العام، وإدراجه ضمن الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية .

وقال بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام إن المملكة تتبوأ مكانة مهمة في صفوف الدول المتقدمة التي تسعى إلى الوصول ببرامج الرعاية لديها لأفراد هذه الفئة إلى أبعد حد ممكن، حيث تعمل ومنذ فترة ليست بالقصيرة على صياغة وإعداد برامج متميزة لدعم هذه الفئة من جهة ودمج أفرادها في صفوف التعليم العام والخاص.

كما سعدت وزارة التعليم بموافقة مجلس الوزراء في 29/12/1436هـ على شمول الطلبة والطالبات المعوقين جسمياً وصحياً بالمكافآت المقررة لطلاب التربية الخاصة ومضاعفة مقدار المكافأة لجميع طلاب وطالبات التربية الخاصة، وشمول الطلاب غير السعوديين من أمهات سعوديات بالمكافأة بالإضافة إلى موافقة الوزير على تأمين أجهزة التواصل بنظرة العين للطلاب المشلولين دماغياً ، معتبراً إقرار مبادرة تطوير تعليم ذوي الإعاقة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 شاهداً على دعم الوزير لكل ما من شأنه النفع لذوي الإعاقة.

وأوضح د. العقيَل أن منجزات الوزارة في هذا المجال اتسمت بالشمولية والنوعية، لتغطية المحاور الرئيسة والمتمثلة في (الطالب والخدمات المقدمة له، والمعلم وتدريبه ومتابعة تطويره المهني، والمنهج وما يتعلق به من أدلة ومهارات، مع اعتماد عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .

ولفت مدير عام التربية الخاصة أن الوزارة طبقت هذا العام برنامج ( يسير التعليمي) لفئة ذوي الذكاء الحدي ” بطيئي التعلم” ممن لديهم ضعف عام في المواد الدراسية أدى لتكرر رسوبهم في المدارس حيث تم تطبيقه على 11 منطقة تعليمية ، كما نفذت الوزارة عدة اختبارات أكاديمية وتشخيصية في اللغة العربية والرياضيات للطلاب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية بهدف توحيد الإجراءات والمحكَات في تشخيص صعوبات التعلم ، وبين أنه وبتوجيهات من الوزير جالت عربة(سيارة) قياس السمع برفقة فريق من المختصين من قطاعي البنين والبنات عدة محافظات في (وادي الدواسر، الأفلاج، الحوطة والحريق، الخرج، الزلفي، المجمعة، الغاط) لإجراء مسح لجميع المدارس، وإجراء قياسات السمع اللازمة وصرف المعينات السمعية المناسبة لكل طالب بهدف تخفيف العناء على أولياء الأمور من التنقل والسفر لهذا الغرض، وتقليص مدة صرف السماعة من ثلاثة أشهر إلى ثلاثين دقيقة، مع ضمان الجودة والدقة في القياس

مشيراً إلى صدور توجيهات الوزير لتأمين 5 سيارات قياس أخرى، سيتم توزيعها على مناطق المملكة بهدف تسهيل تقديم خدمات التشخيص والقياس السمعي، وتقديم الخدمة للطالب في مكان إقامته.