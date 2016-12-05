 مصادرة 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 6 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصادرة 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بمكة

مصادرة 10 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بمكة
المناطق_مكة

تمكنت الفرق الرقابية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة بالعاصمة المقدسة وخلال جولاتها الميدانية ، من ضبط مستودع كبير في منطقة بحرة ، تابع لأحد المحلات التجارية بمكة المكرمة ، حيث وجد داخل المستودع مصنع لتحميص المكسرات وطحن البن ويتم توزيعها وعرضها في المحلات التابعة للمستودع .
وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة منصور بالبيد، أن الفرق الميدانية ضبطت العديد من المخالفات الصحية بداخله وهو غير مهيأ صحياً وغير نظامي إضافة إلى انتشار الحشرات فيه بسبب سوء النظافة وسوء التجهيزات ، مع ضبط العديد من المخالفات التشغيلية كاستخدام زيوت القلي غير الصالحة ومنتهية الصلاحية ومعدات يظهر عليها الصدأ والأوساخ ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتخزين المواد في درجات حرارة غير مناسبة وعمالة لا تحمل شهادات صحية .
وبين أنه تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة ، قدرت بحوالي 10 آلاف كيلو غرام ، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لتطبيق الجزاءات المترتبة عليه نظاميا وأخذ التعهدات اللازمة بتصحيح الوضع.

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