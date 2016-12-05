لافروف: أمريكا طلبت تأجيل مشاورات “حلب” يومين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تأجيل المشاورات بين الجانبين حول مدينة حلب السورية لمدة يومين.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلبيني بيرفكتو ياساي، إن الجانب الأمريكي طلب إجراء المشاورات في جنيف غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

وذكر أن المشاورات ستنصب على مناقشة تحديد مواعيد خروج جميع المسلحين “دون استثناء” من شرق حلب إضافة إلى الممرات الآمنة التي ستتم إقامتها لهذا الغرض.

وأضاف أن “الاتفاق حول وقف إطلاق النار سيتم بمجرد الاتفاق حول مسألة تحديد المواعيد والممرات الخاصة بخروج المسلحين من شرق حلب”.

ونبه لافروف إلى أن المسلحين الذين سيرفضون مغادرة هذه المنطقة سيتم اعتبارهم في عداد “الإرهابيين” وسيجرى التعامل معهم على هذا الأساس.

وأشار إلى أنه “في حال التوصل إلى مثل هذا التفاهم فإن العمل سيبدأ لإخلاء المدينة من المتطرفين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وسلامتهم وتطبيع الأوضاع الحياتية في المدينة”.

على الصعيد نفسه وصف لافروف مشروع قرار حول حلب تم تقديمه في مجلس الأمن بأنه “غير بناء وخطوة استفزازية” مشيرا إلى أن طرحه “يتنافى مع المشاورات الروسية – الأمريكية المقررة حول معالجة الوضع في حلب”.

وقال إن واضعي مشروع القرار “يريدون أن يقدموا للمسلحين مهلة مدتها عشرة أيام ستكون كافية من أجل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم والتزود بالعتاد والأسلحة”.

وكانت مصر وإسبانيا ونيوزيلندا طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن حول معالجة الوضع في حلب يقضي بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في المدينة وتحديد مهلة إنسانية مدتها عشرة أيام.