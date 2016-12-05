 لافروف: أمريكا طلبت تأجيل مشاورات “حلب” يومين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس الوزراء الفرنسي يخوض السباق الرئاسي وزير المالية يكلف التويجري مديراً عاماً للجمارك رئيس الأركان اليمني: بشائر النصر تلوح في كل الجبهات إغلاق ٢٥ معملا لتعبئة مياه الشرب بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية قطر تخص خادم الحرمين بأول إهداء من سيف المؤسس خادم الحرمين يشرف حفل العشاء الذي أقامه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الشرقية يفتتح المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد بجامعة الأمام عبد الرحمن الفيصل جمعية السكري السعودية تقدم إرشادات للوقاية من المرض الصحف القطرية: زيارة خادم الحرمين للدوحة إضافة مهمة وصفحة مضيئة في علاقات البلدين لافروف: أمريكا طلبت تأجيل مشاورات “حلب” يومين الماجستير بتقدير ممتاز للحارثي قوات التحالف تشن 21 غارة على مواقع “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق

لافروف: أمريكا طلبت تأجيل مشاورات “حلب” يومين

لافروف: أمريكا طلبت تأجيل مشاورات “حلب” يومين
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تأجيل المشاورات بين الجانبين حول مدينة حلب السورية لمدة يومين.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلبيني بيرفكتو ياساي، إن الجانب الأمريكي طلب إجراء المشاورات في جنيف غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

وذكر أن المشاورات ستنصب على مناقشة تحديد مواعيد خروج جميع المسلحين “دون استثناء” من شرق حلب إضافة إلى الممرات الآمنة التي ستتم إقامتها لهذا الغرض.

وأضاف أن “الاتفاق حول وقف إطلاق النار سيتم بمجرد الاتفاق حول مسألة تحديد المواعيد والممرات الخاصة بخروج المسلحين من شرق حلب”.

ونبه لافروف إلى أن المسلحين الذين سيرفضون مغادرة هذه المنطقة سيتم اعتبارهم في عداد “الإرهابيين” وسيجرى التعامل معهم على هذا الأساس.

وأشار إلى أنه “في حال التوصل إلى مثل هذا التفاهم فإن العمل سيبدأ لإخلاء المدينة من المتطرفين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وسلامتهم وتطبيع الأوضاع الحياتية في المدينة”.

على الصعيد نفسه وصف لافروف مشروع قرار حول حلب تم تقديمه في مجلس الأمن بأنه “غير بناء وخطوة استفزازية” مشيرا إلى أن طرحه “يتنافى مع المشاورات الروسية – الأمريكية المقررة حول معالجة الوضع في حلب”.

وقال إن واضعي مشروع القرار “يريدون أن يقدموا للمسلحين مهلة مدتها عشرة أيام ستكون كافية من أجل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم والتزود بالعتاد والأسلحة”.

وكانت مصر وإسبانيا ونيوزيلندا طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن حول معالجة الوضع في حلب يقضي بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في المدينة وتحديد مهلة إنسانية مدتها عشرة أيام.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>