جمعية السكري السعودية تقدم إرشادات للوقاية من المرض

تواصل جمعية السكري السعودية الخيرية توعية مصابي السكري عبر برنامج ( وقاية) والذي تقيمه الجمعية كل أسبوعين في مقر الجمعية ويهدف إلى وقاية المصابين من مضاعفات السكري . وأكد الأستاذ المساعد بجامعه الإمام الدكتور أسامة احمد حكمي في محاضرته التوعوية علي ضرورة شرب الماء وتجنب السكريات المصنعة من مواد غازية وغيرها والتركيز علي الغذاء من الحبوب والقمح والشوفان والإكثار من تناول الخضار والفواكه وممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا والنشاط البدني بقية النهار , مشيرا إلي أن الهدف من ذلك الوقاية من النوع الثاني من السكري ويشتمل برنامج وقاية علي قياس كتلة الجسم وتحليل السكر ،وقياس الضغط للنساء والرجال والأطفال بجانب المحاضرة التوعوية والاستشارات من قبل أطباء ومختصين .

ويشارك في الفحص كوكبة من المتطوعات من طالبات الامتياز بجامعة الملك سعود والمثقفات الصحيات من الجمعية