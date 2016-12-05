الحاقاً لما تم نشره عن إغلاق ٢٥ معملا لتعبئة مياه الشرب بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب بمعامل المياه.

وتود المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان ان توضح ان اي معمل يثبت بالتحاليل الكيميائية او البكتيرية عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة يتم إغلاقه وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة من مخالفات وغرامات بحقه ولا يتم معاودة فتحه حتى يتم التأكد من تلافي تلك الملاحظات وتتم المتابعة باستمرار لجميع معامل المياه في المنطقة.

علما بان عدد معامل المياه التي تم إقفالها وهي ٢٥ معملا كان خلال اربع سنوات بداية من عام ١٤٣٣هـ وحتى نهاية عام ١٤٣٧هـ

ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة عند عملية الاغلاق ومعاودة الفتح بعد اكتمال مطابقة المواصفات