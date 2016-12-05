رئيس الأركان اليمني: بشائر النصر تلوح في كل الجبهات

قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم إن بشائر النصر تلوح في كل ربوع الوطن من تعز إلى صعدة والجوف وصنعاء وإن القوات المسلحة ستكون قريباً داخل العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء المقدسي خلال زيارته التفقدية اليم للوحدات العسكرية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وقيادة المنطقة العسكرية السابعة.

وأضاف أن أوهام الحوثيين وحلفائهم باستنساخ التجربة الإيرانية وتسريح الجيش واستبداله بتشكيلات ميليشاوية شبيهة بالحرس الثوري، لن تمر ولن يسمح الشعب اليمني بأن يسلب جيشه الوطني الباسل وهويته العربية الضاربة في أعماق التاريخ