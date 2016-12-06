مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية”

ءأعلنت مصادر عسكرية يمنية، سيطرة القوات الموالية للشرعية على مركز عمليات للانقلابيين في معقلهم بمحافظة صعدة، في أقصى الشمال اليمني.

وقالت مصادر عسكرية، إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتا على مركز قيادة وغرفة عمليات المتمردين في عقر دارهم في بلدة باقم بصعدة”، مشيرة إلى أن التحالف العربي أرسل تعزيزات ضخمة للقوات الوطنية التي تقاتل الحوثيين في صعدة.

من ناحية أخرى، أشاد ائتلاف المقاومة الشعبية في عدن بالانتصارات التي تحققت في صعدة.

وقال مصدر في قيادة الائتلاف بعدن، إن “المقاومة والجيش الوطني يخوضان معارك شرسة مع المتمردين الحوثيين في معقلهم، والنصر بات قريباً”.