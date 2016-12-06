 مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب” (فيديو) مملكة المبادئ.. طيار سعودي يلغي مهمة استهداف في اليمن لوجود مدنيين (فيديو) في مؤتمر عالمي .. أمير الشرقية يوقف كلمته انتظارا لانتهاء أذان الظهر الجيش اليمني: مستعدون لاقتحام صنعاء وتحريرها “الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير” المعلمي: على “الشورى” الاستعداد ليكون منتخبا بنسبة  50 % تميم أهدى سيف جَده لسلمان.. لراعي الأجرب هدى سيف جاسم مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية” “التعاون الخليجي” لدول العالم أجمع: دول المجلس “عصية” على كل من يريد بها شرا الأسد وروسيا ينقلان بوصلة المجازر من حلب إلى إدلب .. والمعارضة: “صامدون” ابتكار “مبتعثة” سيحدث طفرة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الكامل

مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية”

مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية”
المناطق - وكالات:

ءأعلنت مصادر عسكرية يمنية، سيطرة القوات الموالية للشرعية على مركز عمليات للانقلابيين في معقلهم بمحافظة صعدة، في أقصى الشمال اليمني.

وقالت مصادر عسكرية، إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتا على مركز قيادة وغرفة عمليات المتمردين في عقر دارهم في بلدة باقم بصعدة”، مشيرة إلى أن التحالف العربي أرسل تعزيزات ضخمة للقوات الوطنية التي تقاتل الحوثيين في صعدة.

من ناحية أخرى، أشاد ائتلاف المقاومة الشعبية في عدن بالانتصارات التي تحققت في صعدة.

وقال مصدر في قيادة الائتلاف بعدن، إن “المقاومة والجيش الوطني يخوضان معارك شرسة مع المتمردين الحوثيين في معقلهم، والنصر بات قريباً”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>