أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيف المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني، تقديرا لجلالته.

وأكد الشيخ تميم اعتزازه الشديد بالعلاقات الودية والتاريخية الوثيقة بين السعودية ودولة قطر، التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد، وحرصه على مواصلة تقويتها وتعزيزها وتطويرها لما فيه خير للبلدين.

جاء ذلك خلال ترحيب أمير دولة قطر باسمه وباسم شعبه بزيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر، وقال إن دولة قطر تربطها بالمملكة وشعبها أعمق الأواصر الأخوية وأمتنها وأشدها رسوخًا.

وعليه قال الشاعر مسلط الميموني في بيتين نشرها عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”:

تميم أهدى سيف جَده لسلمان.. لراعي الأجرب هدى سيف جاسم

سيف المؤسس مارخص لا أية إنسان .. إللّا اللذي في ساعة الحزم حاسم