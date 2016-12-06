المعلمي: على “الشورى” الاستعداد ليكون منتخبا بنسبة  50 %

في مقال نشره السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة، رحب بالمنضمين الجدد لمجلس الشورى، وطالبهم بتهيئة الأرضية المناسبة ليكون المجلس مستعدا للانتخاب، وحذرهم من الانجراف وراء الروتين.

وقال في المقال الذي نشرته صحيفة “المدينة”، “نأمل أن يسعى المجلس إلى إعداد الأرضية المناسبة لكي يتحول المجلس فيصبح مجلساً منتخباً بنسبة 50% في المرحلة اللاحقة، ولعل نجاح تجربة الانتخابات البلدية يساعد على تحقيق ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله”.

وأضاف: “نتطلع ألا يقع (المجلس) أسيراً لأجندة العمل الروتينية التي تجعله يوماً ما يناقش نظام الحماية من الإزعاج في الورش ومحطات الوقود في الوقت الذي تحتشد فيه الأساطيل وأفواج الطائرات للتحضير لمواجهات أمنية خطيرة في المنطقة”.

وطالب المجلسَ بمزيد من الشفافية في الطرح، وأن يقوم بدراسة “رؤية 2030” بالإضافة للتغيرات الاقتصادية المستجدة، ومنها الرسوم والغرامات المرتفعة وفرض ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطوير شبكة الأمان الاجتماعي ودعمها.