الجيش اليمني: مستعدون لاقتحام صنعاء وتحريرها

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني جاهزيتها لاقتحام العاصمة صنعاء التي يحتلها الحوثيون والمخلوع صالح، لتحريرها.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب اللواء عادل القميري، في تصريح وزعه إعلام الجيش اليمني إن “الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية على أهبة الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة التحرير حتى إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المناطق والمحافظات، التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية”.

وبحسب إعلام الجيش اليمني، فقد اطلع قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومقر قيادتها المركزية محافظة مأرب، على مستوى الاستعدادات والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير ودحر الميليشيات الانقلابية.