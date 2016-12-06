 “الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير”

“الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير”
المناطق : محمد آل طاوي - جدة  
استقبل مدير عام  التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن احمد الثقفي عددا من الطلاب المشاركين في مشروع “الحرفي الصغير” الذي تنفذه مدرسة النموذجية الثالثة بمركز الردسي مول.
وأشاد الثقفي بالمشروع وأهمية تشجيع وتحفيز الطلاب حيث قال : مثل هذه المشاريع الإبداعية لابد من دعمها وتشجيع أبنائنا الطلاب لتطويرها ، وقدم الثقفي شكره وتقديره للمدرسة وقائدها ولمكتب التعليم بالصفا على اهتمامه بمثل هذه المشاريع.
ورافق الطلاب خلال الزيارة مدير مكتب تعليم الصفا على بن سعيد كرات ومدير النموذجية الثالثة غرمان العمري والمشرف على المشروع صالح الزهراني والمنسق الإعلامي خازم العمري .

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