(فيديو) في مؤتمر عالمي .. أمير الشرقية يوقف كلمته انتظارا لانتهاء أذان الظهر

في موقف لفت انتباه المغردين الذين شاهدوا المقطع، توقف أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف عن إلقاء كلمته في مؤتمر دولي، وذلك انتظارا لانتهاء أذان الظهر.

ووفقاً لمقطع الفيديو، بدا الأمير سعود واقفا على منصة القاعة التي احتضنت المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، وهو ينتظر مع الحضور، بعد أن توقف عن إلقاء كلمته، في انتظار الانتهاء الأذان.

وكان أمير المنطقة الشرقية قد افتتح المؤتمر الأول لعمارة المساجد بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، حيث أكد في كلمته أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وصولا إلى عهد الملك سلمان دأبت على الاهتمام بالمساجد وبنائها وترميمها وعمارتها.