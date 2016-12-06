(فيديو) مملكة المبادئ.. طيار سعودي يلغي مهمة استهداف في اليمن لوجود مدنيين

ألغى طيار سعودي مهمة استهداف موقع تابع لميليشيا الحوثي بسبب وجود مدنيين بالقرب منه، وذلك وفقاً لما أظهره تقرير صورته قناة العربية من داخل غرفة العمليات الجوية في قاعدة الملك فهد.

وبدا في التقرير، استعداد الطيار لركوب طائرته بغرض أداء مهمته، مؤكدا: “هنالك خطوات يتم اتخاذها قبل التعامل مع أي هدف، وهي بناء على معلومات مسبقة، يتم التأكد بعدها من عدم وجود أي مدنيين، بحكم أن ميليشيا الحوثي تستخدمهم كدروع بشرية”.

لكن بعد عودة الطيار من المهمة، كشف عن إلغائها من قيادة التحالف، وذلك لوجود مدنيين في الموقع وقت الاستهداف.