“النعيمي” يشكك في نوايا روسيا “النفطية”

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السابق المهندس علي النعيمي أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتقييد الإنتاج للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام من شأنه أن يحقق التوازن في أسواق النفط.

وذكر النعيمي خلال حفل لأوبك أقيم في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، أن الأداة الوحيدة التي تمتلكها المنظمة هي تقييد إنتاج النفط، إلا أنه للأسف البعض يميل للغش، وبين أنه لم يكن يعارض خططا لخفض الإنتاج في عام 2014 إذا شاركت جميع الدول في قرار الخفض.

وحول ما إذا كانت روسيا ستخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا قال النعيمي مشككا: «لا أعلم، إلا أنهم في السابق لم يخفضوا الإنتاج».

يشار إلى أن دول منظمة (أوبك) قد اتفقت على تخفيض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في الـ30 من نوفمبر الماضي، خلال اجتماعها الأخير في (فيينا).