 “النعيمي” يشكك في نوايا روسيا “النفطية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم الليث يفتتح معرض “اليوم العالمي للطفل” شاهد.. جماهير تضحك على سقوط فنان بعرض فني.. ثم تُفجع بوفاته ! “النعيمي” يشكك في نوايا روسيا “النفطية” بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب” (فيديو) مملكة المبادئ.. طيار سعودي يلغي مهمة استهداف في اليمن لوجود مدنيين (فيديو) في مؤتمر عالمي .. أمير الشرقية يوقف كلمته انتظارا لانتهاء أذان الظهر الجيش اليمني: مستعدون لاقتحام صنعاء وتحريرها “الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير” المعلمي: على “الشورى” الاستعداد ليكون منتخبا بنسبة  50 % تميم أهدى سيف جَده لسلمان.. لراعي الأجرب هدى سيف جاسم مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية”

“النعيمي” يشكك في نوايا روسيا “النفطية”

“النعيمي” يشكك في نوايا روسيا “النفطية”
المناطق - وكالات:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السابق المهندس علي النعيمي أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتقييد الإنتاج للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام من شأنه أن يحقق التوازن في أسواق النفط.

وذكر النعيمي خلال حفل لأوبك أقيم في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، أن الأداة الوحيدة التي تمتلكها المنظمة هي تقييد إنتاج النفط، إلا أنه للأسف البعض يميل للغش، وبين أنه لم يكن يعارض خططا لخفض الإنتاج في عام 2014 إذا شاركت جميع الدول في قرار الخفض.

وحول ما إذا كانت روسيا ستخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا قال النعيمي مشككا: «لا أعلم، إلا أنهم في السابق لم يخفضوا الإنتاج».

يشار إلى أن دول منظمة (أوبك) قد اتفقت على تخفيض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في الـ30 من نوفمبر الماضي، خلال اجتماعها الأخير في (فيينا).

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>