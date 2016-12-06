 تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب” (فيديو) مملكة المبادئ.. طيار سعودي يلغي مهمة استهداف في اليمن لوجود مدنيين (فيديو) في مؤتمر عالمي .. أمير الشرقية يوقف كلمته انتظارا لانتهاء أذان الظهر الجيش اليمني: مستعدون لاقتحام صنعاء وتحريرها “الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير” المعلمي: على “الشورى” الاستعداد ليكون منتخبا بنسبة  50 % تميم أهدى سيف جَده لسلمان.. لراعي الأجرب هدى سيف جاسم مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية” “التعاون الخليجي” لدول العالم أجمع: دول المجلس “عصية” على كل من يريد بها شرا الأسد وروسيا ينقلان بوصلة المجازر من حلب إلى إدلب .. والمعارضة: “صامدون” ابتكار “مبتعثة” سيحدث طفرة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الكامل للرجال .. “سار” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وحائل

تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب”

تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب”
المناطق - وكالات

نشر موقع (instrumental.ai) التقني تقريراً مفصلاً يوضح فيه رؤيته حول أسباب انفجار أحدث هواتف شركة سامسونغ من فئة فابليت غالاكسي نوت (7 Galaxy Note)، حيث يشير التقرير إلى أن شركة سامسونغ قد صممت الهاتف بطريقة تطبق ضغطاً على البطارية المضغوطة بالفعل.

وأجرى مهندسو الموقع اختباراتهم على أمل العثور على الأسباب الكامنة وراء مشاكل البطارية، التي تسببت بأحد أكبر كوارث شركة سامسونغ على مر تاريخ الشركة، حيث ظهرت أول التقارير عن اشتعال بطارية الجهاز الذكي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعملت الشركة بعد انتشار عدة تقارير وحوادث على الإعلان عن برنامج استبدال هو الأضخم في تاريخ التقنية الحالي، حيث قررت الشركة استبدال جميع هواتف غلاكسي نوت 7 البالغ عددها أكثر من 2.5 مليون هاتف، لتعود مشاكل انفجار البطارية بالظهور في النسخ المستبدلة.

ودفع هذا الأمر الشركة الكورية الجنوبية في خطوة جريئة تحسب لصحالها إلى إعلان إيقاف برنامج الاستبدال وتوقفها رسمياً عن تصنيع الهاتف، وفتحت الباب أمام أصحاب الأجهزة لإعادتها واستعادة ثمن الهاتف أو الحصول على تخفضيات سعرية مقابل التحول إلى أجهزة أخرى.

ولم تصدر الشركة حتى تاريخ اليوم أي بيان رسمي عن سبب العيب الذي تسبب بهذه المشكلة، إلا أن العديد من الخبراء التقنيين حاولوا تفسير المشكلة.

وبحسب تقرير الإثنين، فإن التصميم الضاغط على البطارية هو أساس المشكلة، حيث أن البطارية تتوسع مع الوقت تبعاً للإستخدام، كما أنها قد تتعرض للضغط الإضافي عند تعرض الهاتف للضغط، وأن زيادة الضغط على البطارية يدفعها للوصول إلى مرحلة الفشل.

وعمل فريق التقنيين على اختبار الهاتف عن طريق ضغط البطارية ومراقبة التفاعلات الكيميائية بين مادة الليثيوم أيون والكوبالت وطبقة الغرافيت وطبقات البوليمر الفاصلة، ليجدوا أن مهندسي سامسونغ قد قاموا بتنفيذ التصميم الذي يعتبر خطيراً في سبيل زيادة سعة البطارية مع محاولة حمايتها داخلياً.

وتظهر الصورة المنشورة مع التقرير أن مهندسي شركة سامسونغ قد عملوا على تصميم البطارية ووضعها في مكان ضيق في الجهاز، وذلك في سبيل تحقيق أقصى قدر من الاختصار للمساحات الفارغة ضمن الهيكل التصميمي للهاتف، بحيث أدى هذا الأمر إلى عدم وجود مساحة فارغة للبطارية في حال التوسع، مما أدى إلى انفجار البطارية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>