بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم

دون أن يدري، تسببت تغريدة ساخرة من نظرة عامل نظافة خمسيني إلى أطقم ذهب باهظة الثمن، في جلب 6 منها إليه إلى جانب جوالات ومبالغ مالية أخرى وعد مغردون بتسليمها له، بعد أن تعاطفوا وشنوا هجوماً لاذعا على صاحب التغريدة وعلى تعليقه اللاإنساني الذي قال فيه “هذا حده يناظر الزبالة”.

وأكدت الردود التي جاءت سريعا من المواطنين، للتأكيد أن صاحب التغريدة لا يمثل أخلاق الشعب السعودي المسلم الذي عرف بمحبته لكل شعوب الأرض.

وقال نزرول عبدالكريم من الجنسية البنجالية وفقاً لـ”عكاظ”، إنه سعد بتفاعل المواطنين مع صورته التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، ولم يعلم عنها إلا من خلال عدد من العاملين معه في السوق.

وأوضح أن تلك الهدايا التي تلقاها هي عبارة عن ستة أطقم ذهب وسبعة أجهزة جوال وبعض الأمول، ستكون من نصيب زوجته وأبنائه الأربعة (ثلاثة أولاد وبنت)، مشيرا إلى أنه ينتظر موافقة الشركة التي يعمل فيها للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة شكرا لله على النعمة والخير، ومحبة الناس بعد هذه الحادثة.