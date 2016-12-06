 بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم تقرير يكشف سبب انفجار بطاريات هاتف نوت 7 .. ويؤكد: “سامسونج السبب” (فيديو) مملكة المبادئ.. طيار سعودي يلغي مهمة استهداف في اليمن لوجود مدنيين (فيديو) في مؤتمر عالمي .. أمير الشرقية يوقف كلمته انتظارا لانتهاء أذان الظهر الجيش اليمني: مستعدون لاقتحام صنعاء وتحريرها “الثقفي” يستقبل طلاب مشروع “الحرفي الصغير” المعلمي: على “الشورى” الاستعداد ليكون منتخبا بنسبة  50 % تميم أهدى سيف جَده لسلمان.. لراعي الأجرب هدى سيف جاسم مركز العمليات في معقل “الحوثيين” ينهار أمام “الشرعية” “التعاون الخليجي” لدول العالم أجمع: دول المجلس “عصية” على كل من يريد بها شرا الأسد وروسيا ينقلان بوصلة المجازر من حلب إلى إدلب .. والمعارضة: “صامدون” ابتكار “مبتعثة” سيحدث طفرة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الكامل

بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم

بعد تسلمه 6 أطقم ذهب و 7 جوالات وأموال.. عامل النظافة الخمسيني: السعوديون غمروني بأخلاقهم
المنطق - الرياض

دون أن يدري، تسببت تغريدة ساخرة من نظرة عامل نظافة خمسيني إلى أطقم ذهب باهظة الثمن، في جلب 6 منها إليه إلى جانب جوالات ومبالغ مالية أخرى وعد مغردون بتسليمها له، بعد أن تعاطفوا وشنوا هجوماً لاذعا على صاحب التغريدة وعلى تعليقه اللاإنساني الذي قال فيه “هذا حده يناظر الزبالة”.

وأكدت الردود التي جاءت سريعا من المواطنين، للتأكيد أن صاحب التغريدة لا يمثل أخلاق الشعب السعودي المسلم الذي عرف بمحبته لكل شعوب الأرض.

وقال نزرول عبدالكريم من الجنسية البنجالية وفقاً لـ”عكاظ”، إنه سعد بتفاعل المواطنين مع صورته التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، ولم يعلم عنها إلا من خلال عدد من العاملين معه في السوق.

وأوضح أن تلك الهدايا التي تلقاها هي عبارة عن ستة أطقم ذهب وسبعة أجهزة جوال وبعض الأمول، ستكون من نصيب زوجته وأبنائه الأربعة (ثلاثة أولاد وبنت)، مشيرا إلى أنه ينتظر موافقة الشركة التي يعمل فيها للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة شكرا لله على النعمة والخير، ومحبة الناس بعد هذه الحادثة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>