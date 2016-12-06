مدير تعليم الليث يفتتح معرض “اليوم العالمي للطفل”

افتتح مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ظهر اليوم فعاليات معرض اليوم العالمي للطفل للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، و الذي أقامه قسم رياض الأطفال بالمحافظة بمقر الشؤون المدرسية (بنات) ، بمشاركة رياض الأطفال الحكومية و الأهلية على مستوى المحافظة و مكتبي التعليم بأضم و ربوع العين .

وفور و صول ( البركاتي ) قام بقص شريط افتتاح المعرض ، وتجول ومرافقوه داخل المعرض ، وأشاد بما شاهده من مشاركات نالت استحسان وإعجاب كافة الحضور ، و عبر عن بالغ شكره و تقديره لكل من أسهمت و عملت على إنجاح المعرض من المشرفات التربويات و قائدات ومعلمات مدارس رياض الأطفال المشاركة في المعرض.

وعلى صعيد آخر قالت المساعدة للشؤون التعليمية “بنات ” الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للطفل تزامناً ومشاركة لدول العالم بالاحتفال بهذا اليوم بوصفه يوماً للتآخي بين الأطفال والعمل من أجل تعزيز رعاية ورفاهية الأطفال في العالم و نشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية.

فيما قالت رئيسة قسم رياض الأطفال في تعليم الليث الأستاذة حمدية اليزيدي ، يعتبر اليوم العالمي للطفل مناسبة دولية يتم الاحتفاء بها كل عام على مستوى الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتم تخصيص يوم 20 نوفمبر من كل عام للاحتفال بهذا اليوم وهو يصادف تاريخ توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 1989م ، و يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل في المجتمع ، وحمايته من جميع أنواع الاستغلال المادي والمعنوي ، وذلك بما يتوافق مع ما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف الذي كفل حقوق الطفل وحفظ كرامته.

وأبانت ”اليزيدي ” بأنه تم تفعيل هذا اليوم في جميع مدارس رياض الأطفال بفعاليات تعليمية و ترفيهية وتثقيفية متنوعة وهادفة ، فيما أوضحت أن المعرض اشتمل على عدد من الأركان و الفعاليات التي لها علاقة برعاية الطفل وتنمية مواهبه وتنمية قدراته على الإبداع في شتى المجالات الفنية والثقافية والمعرفية والوجدانية ، ومجموعة برامج ثقافية موجهة للطفل روعي فيها التنويع وفق الأساليب التربوية المناسبة .

وأشادت ( اليزيدي ) بتعاون المشرفات التربويات القائمات على تنظيم المعرض وكافة قائدات ومعلمات رياض الأطفال.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض ، المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ومدير مكتب التعليم بأضم الأستاذ نور بن مسعود المالكي ، و مدير النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، ومدير المتابعة الإدارية الأستاذ عبدالله بن علي الحميري ، ومدير رعاية الموهوبين الأستاذ عبدالله بن علي العيافي ، وعدد من المشرفين التربويين و الضيوف .