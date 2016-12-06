ارتفاع مؤشر مديري مشتريات بالمملكة في نوفمبر الماضي

أفاد بنك “الإمارات دبي الوطني”، بأن مؤشر “مديري المشتريات” الرئيسي الخاص بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ارتفع خلال نوفمبر الماضي. وذكر تقرير صدر عن البنك الإثنين الماضي، أن مؤشر السعودية -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- سجل ارتفاعا إلى 55 نقطة في نوفمبر، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة وهو 53.2 نقطة في أكتوبر.

وقال التقرير إن مؤشر الإمارات ارتفع للمرة الأولى في 4 أشهر، وصعد من قراءة أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) ليصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50% أن ثمة انكماشا في حين أن تخطيه الـ50% يشير إلى التوسع. وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية والإمارات تعافى في نوفمبر الماضي بعد التباطؤ في سبتمبر وأكتوبر.