 “المطلق”” فتوى “المولد النبوي”افتراءٌ علي وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“المطلق”” فتوى “المولد النبوي”افتراءٌ علي وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم

“المطلق”” فتوى “المولد النبوي”افتراءٌ علي وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم
المناطق- الرياض

أصدر الشيخ عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بيانًا حول رأيه في الاحتفال بالمولد النبوي ردًّا على شائعة متداوَلة، قالت إن “السعودية اعترفت أخيرًا بالمولد النبوي من داخل الديوان الملكي، وتعتبره من الأعمال الصالحة”. ونفى المطلق ما نُسب إليه، وقال: “هذا افتراءٌ عليَّ وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم” .

وقال الشيخ عبدالله المطلق في بيانه “فقد نُسب إليَّ أني أجيز الاحتفال بمولد أشرف الخلق حبيبي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأني أجعله من العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى. وهذا افتراءٌ عليَّ وكذبٌ على عامة المسلمين الذين يحسنون الظن بعلمائهم. ولو أن هؤلاء الذين افتروا عنوانًا، وضعوه من عند أنفسهم، قرؤوا كلامي المذكور أسفل العنوان لرأوا أني لا أجيز الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -“.

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