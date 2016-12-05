 فهد بن سلطان يُدشن مشاريع جديدة في بئر بن هرماس..والأهالي يرحبون بسموه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فهد بن سلطان يُدشن مشاريع جديدة في بئر بن هرماس..والأهالي يرحبون بسموه

المناطق - تبوك
يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم تدشين عدد من المشاريع الحيويه التي تهم وتخدم المواطنين في محافظاتهم ومراكزهم ويلتقي بالأهالي ويتفقد أحوالهم ، ففي مركز بئر بن هرماس, يدشن سمو أمير المنطقة مشروعات تابعة لبلدية بئر بن هرماس بتكلفة 39,209,500 ريال, تشمل مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين المداخل, وحدائق وممرات مشاة ومسطحات خضراء وتسوية المخططات المعتمدة ورفع مخلفات المباني والتخلص من النفايات وردم المستنقعات . كما يضع سموه حجر اساس محطة تحويل بئر بن هرماس بتكلفة 114,77 مليون ريال.
وبهذه المناسبه رحب الشيخ حسين عطالله التويجري معرف بادية مركز بئر بن هرماس بإسمه وأهالي المركز حاضرة وبادية بزيارة الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك التفقدية ووقوفة شخصيا حفظة الله على المركزوتدشينه لعدد من المشاريع التي تلامس إحتياجات الأهالي.

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