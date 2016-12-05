 تقنية الباحة تقيم المعسكر الاعدادي للكشافة والجوالة بالكلية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تقنية الباحة تقيم المعسكر الاعدادي للكشافة والجوالة بالكلية 

تقنية الباحة تقيم المعسكر الاعدادي للكشافة والجوالة بالكلية 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

إفتتح  عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني  ، المعسكر الكشفي الاعدادي الاول للكشافة بالكلية وقد أقيم  معسكر ليوم واحد تخلله العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة . 

حيث تركز مثل هذه المعسكرات على اساسيات الحركة الكشفية من مهارات ومعارف اساسية وتعريف المنتسبين بتاريخ الحركة الكشفية واهم ادوارها في خدمة وتنمية المجتمع .
واشتمل المعسكر على عدد من الورش الخاصة بتعليم الربطات والعقد الكشفية واهم إستخدمات الحبال في الحياة الكشفية كما قدمت ورشة تختص بتعريف الجوالة برحلة البحث والدراسة وما بها من تفاصيل مثل الرسائل المشفرة وكيفية فك الشفرة ومهارات السير في مسارات للوصول للهدف والقيام بعدد من المهام لخدمة وتنمية المجتمع كالتوعية وتوزيع منشورات تعريفية بالحركة الكشفية.
    وبعد ذلك قام الجوالة بتطبيق عملي لرحلة البحث والدراسة وذلك بالسير في مسارات اعطي كل فريق فيها مهام للقيام بها .
    كما اشتمل برنامج المعسكر على حفل السمر والذي يختص بإبراز مهارات ومواهب الجوالة من شعر وتمثيل ومواهب اخرى .
    وفي نهاية المعسكر سلم  عميد الكلية التقنية لبس الكشافة والمناديل للمتدربين كما كرم المشاركين

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