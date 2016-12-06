  ثقات المدينة ( تعزز مفهوم النزاهة ) في الأوساط الرياضية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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 ثقات المدينة ( تعزز مفهوم النزاهة ) في الأوساط الرياضية 

 ثقات المدينة ( تعزز مفهوم النزاهة ) في الأوساط الرياضية 
المناطق - المدينة المنورة
ضمن الأنشطة المجتمعية المدرجة بخطة عمل مؤسسة  ( ثقات المدينة  الرياضية ) والتي تستهدف شرائح مختلفة بالمجتمع يأتي في مقدمتهم فئة الشباب نفذت  المؤسسة برنامج ( تعزيز مفهوم النزاهة في الأوساط الرياضية ) بمنطقة المدينة المنورة وذلك بحضور مشرف لجنة النزاهة … الدكتور عبدالرزاق بن حميد المحمدي وبمشاركة نخبة من التربويين  والمدربين الوطنيين والحكام والإعلاميين وشهد البرنامج إقامة مباراة تنافسية بين الأكاديمية العالمية وأكاديمية البرشا  أنتهت بفوز الأكاديمية العالمية بضربات الترجيح بنتيجة (5-3) وعقب المباراة قدم الدكتور عبدالرزاق المحمدي محاضرة  للمشاركين بالبرنامج حول مفهوم النزاهة وأهميتها وأهمية تعزيزها في المناشط الشبابية ومن ذلك الأنشطة الرياضية المختلفة والمنافسات مؤكدا أن النزاهة أساس للعدل والمساواة والتقيد بالأنظمة والقوانين ويشمل ذلك المنافسة الرياضية والتحلي بالروح الرياضية وأحترام الخصم أثناء المنافسة وترجمة السلوك الحسن  في التعامل مع الآخرين فعلا وقولا وفي ختام البرنامج تم تكريم ضيوف اللقاء واللاعبين المشاركين في المباراة التنافسية والحكام  وإدارة ملاعب اكاديمية البرشا لإستضافتها للبرنامج كما قدمت مؤسسة ( ثقات المدينة) درعا تذكاريا للدكتور عبدالرزاق المحمدي والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

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