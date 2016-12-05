مسلحون من القاعدة يفجرون أنبوب تصدير الغاز جنوب اليمن

أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة فجروا أنبوباً رئيسياً لتصدير الغاز المسال جنوب اليمن.

وقال المصدر إن المسلحين فجروا الأنبوب بعبوات ناسفة وضعت تحته في مديرية رضوم القريبة من ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة توتال الفرنسية بمحافظة شبوة، الواقعة على بعد نحو 570 كلم جنوب شرق العاصمة صنعاء مساء أمس الإثنين.

وقال سكان إن ألسنة اللهب تصاعدت من مكان الانفجار لعدة ساعات.

وينقل الأنبوب الغاز الطبيعي من حقول النفط بمحافظة مأرب شمال البلاد إلى ميناء الذي يطل على البحر العربي، وهو محطة التسييل والتصدير الرئيسية للغاز.

وتقع مأرب وشبوة تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد به منصور هادي.

وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز الرئيسية باليمن لتفجيرات متكررة خلال السنوات الأخيرة وعادة ما تتهم السلطات تنظيم القاعدة ورجال قبائل موالين له بالوقوف وراء تلك الهجمات.