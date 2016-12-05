المدير العام لصحة القصيم يعتمد توفير عيادة نفسية بإشراف طبيب استشاري لتقديم الدعم النفسي لمرضى الأورام

إعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، بتوفير عيادة نفسية اسبوعية بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم ، لمعاينة الحالات بإشراف طبيب استشاري للمرضى الصغار والكبار ، تحقيقاً لأهمية الدعم النفسي لمرضى الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة .

وذكر مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة القصيم الدكتور سلطان الشايع ، بأن إعتماد المدير العام مطلق الخمعلي يأتي بعدإحتماع لجنة مشكلة من الشؤون العلاجية ممثلة بإدارة الصحة النفسية والإجتماعية والمشرف على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام ، ومدير مستشفى الصحة النفسية ، حيث خلصت اللجنة الى الإتفاق على عدد من المحاور التي يمكن دعم مرضى الأورام بالإضافة الى تنمية مهارات التواصل بين العاملين في هذا المجال وكذلك المرضى ، وتهيئة الكوادر المعنية بالمرضى والتواصل مع ذويهم وابلاغهم بالخطة العلاجية ، حيث تم التأكيد على توفير عيادة نفسية اسبوعية لمعاينة الحالات الطبية يرأسها طبيب استشاري للمرضى الكبار والصغار وتوفير اخصائية نفسية للدعم النفسي بشكل مستمر للأطفال بالتعاون مع الاخصائيات الاجتماعيات الموجودة هناك ، وتوفير اخصائي نفسي اضافي للكبار .

من جانبه ، ذكر مدير إدارة الصحة النفسية والإجتماعية بصحة القصيم أحمد البراك ، بأن أعمال اللجنة كانت إيجابية ، وقد حققت اهدافا ستسهم في دعم مرضى الأورام والكوادر العاملة بمركز الأورام ، حيث سيتولى الطبيب الأستشاري في العيادة النفسية رئاسة الفريق وتطويره علميا وعمليا عن طريق مناقشة الحالات والمحاضرات وورش العمل المصغرة وذلك لتكوين فريق متمرس وبناء اساس لفريق الدعم النفسي والإجتماعي لمرضى الأورام ، مبيناً بأن الفريق سيوفر دعم على مدار الساعة والأسبوع لجميع الاستشارات والحالات الطارئة وبشكل يسهل الوصول اليه ، إضافة الى العمل المشترك مع الفرق العلاجية الرئيسية لعلاج الاورام وادراج الخدمة النفسية ضمن الخدمة العلاجية ، مضيفاً بأن توصيات اللجنة ستخضع للتقييم المستمر ومراجعة جميع مؤشرات الخدمات النفسية والإجتماعية المرتبطة بها لضمان جودتها .