أعضاء مجلس إدارة التنمية الاجتماعية الأهلية في زيارة لمحافظ الوجه

استقبل سعادة محافظ الوجه الأستاذ فهد بن بندر الخريصي بمكتبه بالمحافظة رئيس وأعضاء مجلس التنمية الاجتماعية الأهلية بالوجه بهدف التعريف بأعضاء المجلس بعد إعادة تكوينه واطلاعه على دور عمل اللجنة، حيث تحدث رئيس المجلس الأستاذ محمد سليمان داغر البلوي عن مهام وأهداف التنمية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وبدوره رحب الخريصي بهذه الزيارة مثنياً على الأعمال التي تقوم بها اللجنة ومؤكداً على دعمه الكامل للجنة حتى يتسنى لها تحقيق كافة ما تسعى إليه من تطلعات و إنجازات، موصياً إياهم بالاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب كونهم الدعامة الأساسية لبناء هذا الوطن وخدمة المجتمع بجميع فئاته.

ثم شكر رئيس المجلس سعادة المحافظ على حسن استقباله ثم أُخذت الصور التذكارية.