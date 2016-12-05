وزارة العمل تصدر قراراً بالتجديد لدورة استثنائية ثالثة لمجلس إدارة “تنمية المبرز”

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بالتجديد لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمبرز لفترة استثنائية ثالثة لمدة أربع سنوات ابتداء من مطلع هذا العام وذلك نظير التطور الملحوظ في إنجازات اللجنة والتي أصبحت من أبرز لجان التنمية الاجتماعية على مستوى المملكة من حيثُ نوعية البرامج وعدد الكيانات التابعة لها وتنمية الموارد المالية الخاصة باللجنة والتي تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وقامت اللجنة خلال الدورة الماضية بتطوير العديد من الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بتنظيم العمل والذي مكنها من الحصول على معيار بيكاسو للجودة بإشراف مؤسسة غدن للاستشارات وبناء القدرات وهو معيار بريطاني يهدف إلى مساعدة الجمعيات واللجان ومؤسسات القطاع الثالث على تحقيق الفاعلية والكفاءة ورفع مستوى الرضا عند المستفيدين والعاملين والمتطوعين ويحتوي على اثنا عشرة مؤشرًا لقياس العملية الاجتماعية، وساهم تطبيق معيار بيكاسو للجودة في زيادة دافعية الإدارة والموظفين والمتطوعين للعمل، وارتفاع المصداقية والثقة لدى الممولين، وارتفاع نسبة الحلول الإبداعية للتحديات، والتعامل مع الأمور بطرق جديدة أكثر فاعلية فضلاً عن كونه أكثر ملاءمة لطبيعة القطاع الخيري من بعض المعايير الأخرى كآيزو 9001.

وفي ذات الاطار قامت اللجنة خلال دورتها الماضية بتوقيع شراكة استراتيجية مع «كفاءات المعرفة» على دعم 100 فرصة عمل جديدة في اللجنة ومراكزها الاجتماعية ضمن خطتها الطموحة في استثمار الكوادر المتميزة واستقطابها من فتيات الوطن خلال خمس سنوات، وقد قامت اللجنة في إطار هذه الشراكة بتوظيف 30 سيدة في مجال إدارة البرامج وتنمية الموارد البشرية والمالية و برامج الطفولة، وجاءت هذه المبادرة لحرص اللجنة على توفير الاستدامة المجتمعية في برامجها من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة وتوفير الحوافز الكفيلة بالاستمرارية لخدمة المجتمع.

وعملت الدورة الماضية على تأسيس كيانات جديدة تساهم في خدمة مستفيدين جدد وتوسيع نطاق عملها في المنطقة من أهمها مركز الطفولة ورعاية الموهبة الذي يعنى بشريحة الأطفال ويهتم باكتشاف الموهبة وفق مؤشرات عالمية لقياس الموهبة ويعمل على تنمية مهاراتهم وقدارتهم من خلال مناهج علمية حديثة وأساليب وتقنيات متقدمة ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وأسست كذلك مشروع عون لتمكين الاسر المنتجة بصندوق تنموي بقيمة مليون ومئة ألف ريال يهدف إلى تمكين المرأة من طرح أفكار لمشاريع متناهية الصغر والعمل على رعايتها ودعمها.

واستحدثت الدورة الماضية العديد من الإدارات والوحدات من أبرزها إدارة المشاريع والعلاقات وتعني بتنظيم العمل وإدارة الموارد البشرية بشكل فعال من خلال استقطاب وتدريب الكفاءات الشابة التي تضمن تنفيذ المشاريع بشكل احترافي بما يتوافق مع متطلبات الجودة، وقد أحدثت هذه الإدارة قفزة كبيرة في إدارة البرامج والأنشطة التي انعكست بشكل واضح في الإعداد والتخطيط والتنفيذ والاستفادة من الطاقات في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في تنفيذ وتنظيم البرامج، كما أسست إدارة تنمية الموارد المالية والتي سعت لتوفير كل ما تحتاجه اللجنة من موارد مالية والتواصل مع رجال الأعمال والمؤسسات المانحة ومؤسسات القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على ما تقوم به اللجنة من خدمات كبيرة التي تهدف من خلالها لإيصال خدماتها وبرامجها لكافات فئات المجتمع والارتقاء بمفهوم العمل التنموي ومساهمة أفراد المجتمع في خدمة وطنهم ومجتمعهم وترسيخ المواطنة الحقة، وساهمت في تفعيل دور رجال الأعمال في المنطقة في المسئولية المجتمعية حيث كان لكثير منهم الدعم الواضح الذي ساهم في طرح مبادرات متميزة وبرامج نوعية، بالإضافة إلى التأكد من فاعلية وكفاءة الإنفاق والحد من الإهدار وصرف الموارد وفق خطط تنفيذية واضحة.

فيما أكدّ المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالأحساء أن مجلس إدارة اللجنة يثمن موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التجديد لمجلس الإدارة لدورة استثنائية ثالثة والتي جاءت بعد جهود العديد من المخلصين في هذا المجتمع حيثُ واصلت هذه اللجنة وعلى مدى عشر سنوات في تقديم العديد من المشاريع النوعية ما أهلها اليوم إلى أن يكون لديها أكثر من سبعة كيانات تابعة لها تخدم كافة فئات المجتمع.

وبيّن “العفالق” أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على تنفيذ المشروع الأضخم على مستوى اللجنة والمنطقة وهو بناء “المركز الحضاري” للجنة على مساحة 5200 متر وهو المشروع الذي يترقبه المواطنون منذ سنوات عديدة والذي سيساهم في خدمة الأحياء وأبناءه، والمركز هو عبارة عن مكان متكامل مزود بجميع الوسائل والأدوات التي تحتاجها اللجنة وأهل الأحياء، حيث سيعمل على توفير قاعات رياضية ومسارح وقاعات تدريب وقاعات متعددة الأغراض وقاعات اجتماعية للمجتمع ومكاتب إدارية وكانت أول خطوات هذه المشروع هو الانتهاء من بناء ملعب الرياضي والآن تعمل اللجنة على الانتهاء من بناء مرافق الملعب وتسوير المركز ووضعنا خطط عمل لاستقطاب المتبرعين والممولين لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع ليكون مكتمل بعون الله تعالى.

يُشار إلى أن تشكيل المجلس في نص القرار على النحو الآتي: المهندس عدنان العفالق رئيساً، المهندس يوسف الصالح نائباً للرئيس، المهندس إبراهيم السويعي أميناً للصندوق. بعضوية كل من: المهندس خالد السعد، المهندس حمد العفالق، الأستاذ فهد الخضير، الأستاذ محمد المقهوي، الأستاذ عبدالله الفرحان، الأستاذ عبدالمحسن الشجاجير، الأستاذ وليد الديولي.