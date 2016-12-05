 محاضرة تثقيفية عن الأنظمة الالكترونية في السيارات بالكلية التقنية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محاضرة تثقيفية عن الأنظمة الالكترونية في السيارات بالكلية التقنية بنجران

محاضرة تثقيفية عن الأنظمة الالكترونية في السيارات بالكلية التقنية بنجران
المناطق - نجران

بحضور وكيل الكلية للتدريب يوسف بن هادي آل عتيق ورؤساء الاقسام التدريبية وعدد من اعضاء هيئة التدريب والمتدربين نظم قسم تقنية المحركات والمركبات بالكلية التقنية بنجران محاضرة تثقيفية عن الأنظمة الالكترونية في السيارات نفذها عضو هيئة التدريب الدكتور الناجي الرابحي ، ناقش المحاضر فيها أهمية وتأثير التطور الالكتروني على مجالات السلامة في السيارة وتأثيره هذه الأنظمة على كفاءة المحرك والرفاهية وتحسين عملية استهلاك الوقود بالإضافة الى تقليل انبعاثات العادم وانعكاس ذلك على الصحة البيئية .

وتطرق المحاضر الى المكونات الأساسية لدورة التحكم الالكتروني ووظيفة كل منها وكذلك نبذة عن آخر التطورات في مجال السيارات الالكتروني .

وأعرب وكيل الكلية للتدريب يوسف بن هادي آل عتيق عن بالغ الشكر والتقدير للمحاضر والتوصية بإقامة مثل هذه المحاضرات الهادفة

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