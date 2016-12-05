 روحاني لترامب : لن نسمح بإلغاء الاتفاق النووي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2016 ميلاديا

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روحاني لترامب : لن نسمح بإلغاء الاتفاق النووي

روحاني لترامب : لن نسمح بإلغاء الاتفاق النووي
المناطق - وكالات

ذكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وقال روحاني، في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي، أن ترامب “يريد القيام بالكثير من الأمور لكن أيا من أفعاله لن تؤثر علينا”.

وتساءل “هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك”.

وكان ترامب قد انتقد الاتفاق النووي بشدة، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، كما تعهد بإلغائه أو مراجعته.

وزاد تعيين ترامب للجنرال جيمس ماتيس، وزيرا للدفاع في إدارته المقبلة، من مخاوف توتر أكبر بين واشنطن وإيران، بالنظر إلى مواقف ماتيس الناقمة على سياسة أوباما المرنة تجاه إيران.

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